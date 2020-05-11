الرئيس الأسد يقيل وزيرا هاما في حكومته

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" اليوم الاثنين:



"الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.. والمرسوم رقم 123 القاضي بتسمية السيد طلال البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.. وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص".



وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اجتمع منذ أيام مع المجموعة الحكومية المعنية بإجراءات التصدي لفيروس كورونا وتداعياته، موجها بضرورة كسر الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين وضرورة التركيز على دور فاعل وإيجابي لمؤسسات القطاع العام.