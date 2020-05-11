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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 18:46

الإحتلال يواصل التضييق على الفلسطينيين بالأراضي المحتلة

الإحتلال يواصل التضييق على الفلسطينيين بالأراضي المحتلة
وبالسياق، أخطرت قوات الاحتلال الاثنين بوقف العمل بثمانية منازل ومنتزه وجدران دعم وأعمدة كهرباء، ببلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الحصول على التراخيص.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في ثمانية منازل مأهولة بالسكان وأخرى قيد الإنشاء في منطقة باكوش جنوب البلدة تعود لكل من: محمود عبد الله نجاحرة ثلاثة طوابق، وعصام محمود شكارنة (طابق واحد) وأمجد يوسف غياظة (طابق واحد) والثلاثة مأهولة بالسكان”.

وأضافت المصادر أنه “تم اخطار منازل قيد الإنشاء بوقف البناء تعود للمواطنين فارس لطفي نجاحرة وهزاع اسعد نجاحرة وعادل راتب نجاجرة وهشام نعيم شكارنة وذيب اسماعيل شكارنة جميعها مكونة من طابق واحد”.

وأشارت المصادر الى أنه “تم أيضا إخطار منتزه بوقف البناء فيه يعود لبلدية نحالين وجدران استنادية للمواطنين سليم رشاد نجاجرة وصابر محمود مصطفى”، ولفتت الى أن “المنطقة تتعرض منذ فترة الى هجمة لأطماع استيطانية، حيث أخطرت قوات الاحتلال منازل للمرة الثانية بوقف البناء”.
رقم : 862051
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