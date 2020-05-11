تعيين العميد رسول ناطقا باسم قائد القوات المسلحة العراقية

بغداد (اسلام تايمز) - أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين ، امرا ديوانيا بتكليف العميد يحيى رسول ناطقا باسمه.