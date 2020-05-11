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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 20:31
تعيين العميد رسول ناطقا باسم قائد القوات المسلحة العراقية
ونص الامر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء، إن الاخير "قرر اعفاء عبد الكريم خلف من منصبه ناطقا باسم القائد العام للقوات المسلحة وتكليف العميد يحيى رسول بدلا عنه".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
862064
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