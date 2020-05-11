الدفاع السورية تصدر بيانا بشأن تحرير قرية طنجرة

وعلى لسان مصدر عسكري أصدرت الدفاع السورية بيانا قالت فيه إن "مجموعات إرهابية مسلحة بزعامة "حراس الدين" و"الحزب الإسلامي التركستاني" بدأت بالتسلل قبل ظهر أمس باتجاه إحدى نقاط الجيش العسكرية في قرية (الطنجرة) في منطقة الغاب الشمالي، واستهدفوا النقطة بوابل من قذائف الهاون ونيران الرشاشات الثقيلة والمتوسطة وبكثافة كبيرة، مما دفع عناصر النقطة لإخلائها تخفيفاً للخسائر بالأرواح".



وأضاف البيان "على الفور تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء الهجمات المعاكسة التي استمرت حتى ساعات الفجر، حيث تمكن مقاتلونا من استعادة النقطة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات".



وأقرت الدفاع السورية في بيانها "أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى مقتل عدد من الشهداء وإصابة آخرين".



ونفت الدفاع السورية صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء قتلى الجيش وقالت إن "جميع الأسماء التي يتم تداولها غير صحيحة، ولا يوجد فيها أي اسم من ملاك النقطة التي حدثت فيها الاشتباكات".