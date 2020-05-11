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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 20:38

حركة طالبان تطلق سراح 17 جنديًا أفغانيًا

حركة طالبان تطلق سراح 17 جنديًا أفغانيًا
وكتب ذبيح الله على تويتر: "تم بالأمس (يوم الأحد)، في إقليم بادغيس، إطلاق سراح 17 من عناصر الجيش والشرطة التابعين لكابول".

وكان مجلس الأمن القومي الأفغاني قد صرح في وقت سابق بأن سلطات البلاد أفرجت عن ألف من عناصر حركة طالبان المحتجزين لديها في السجون.

وتطالب حركة طالبان السلطات الأفغانية بالإفراج عن خمسة آلاف سجين على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، ووافقت الحكومة الأفغانية على إطلاق سراح 1500 سجين تدريجيًا.

وفي نهاية شباط/فبراير وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في دولة قطر أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء الحوار بين الأفغان في آذار/مارس بعد اتفاق تبادل بالأسرى.
رقم : 862066
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