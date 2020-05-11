كيف ستكون حالات كورونا الجديدة في الكويت؟

الكويت (اسلام تايمز )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل انخفاضا لافتا في الإصابات مقارنة مع أكثر من 1000 حالة أمس الأحد.