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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 08:55

الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
وكانت الحالة الجديدة مستوردة لمسافر من الخارج. وفي اليوم السابق، سجلت الصين سبع حالات وافدة جديدة.

كما سجلت لجنة الصحة الصينية 15 إصابة بدون أعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أنها لم ترصد وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل عدد الإصابات إلى 82919 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 4633. وتعافت من المرض 78171 حالة.

من جانب آخر، اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، الصين مجددا بنشر فيروس كورونا، وقال إنه يجب عليها أن تدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الجائحة.
وأوضح نافارو أن بكين لم تتخذ التدابير الكافية لمنع سفر المصابين بالفيروس إلى دول أخرى.

ولم يحدد الخطوات التي قد تتخذها واشنطن، وتهرب من الإجابة على سؤال حول إمكانية تأثر العلاقات التجارية بين البلدين بسسب الجائحة.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني يوي يوتشنغ، قال الشهر الماضي إن بكين لم تخف أي معلومات عن فيروس كورونا، معربا عن أسفه لاستخدام بعض السياسيين أزمة الجائحة لتشويه سمعة الصين.
رقم : 862141
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