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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 08:59

كاتب قطري:ابن زايد يواصل بنجاح توجيه ضربات للسعودية

كاتب قطري:ابن زايد يواصل بنجاح توجيه ضربات للسعودية
ورفضت الإمارات تطبيق القرار الذي اتخذته السعودية برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، رغم تأكيد محللين أن هناك اتفاقا مشتركا بين دول مجلس التعاون لا سيما بين أبو ظبي والرياض على تنفيذه.

وعلق الكاتب القطري جابر الحرمي على رفض الإمارات تطبيق القرار مع السعودية، قائلًا: "بعد لحظات من قرار السعودية رفع ضريبة القيمة المُضافة من 5% إلى 15% أعلنت الإمارات أنها لا تنوي الإقدام على نفس الخطوة".

وأضاف "الحرمي"؛ متسائلً: "لماذا؟.. هي بذلك تدعو المستثمرين للانتقال إليها من السعودية بعد هروب المستثمرين منها خلال السنوات الماضية.. بن زايد يواصل بنجاح توجيه الضربات للسعودية".

وطبقت السعودية سلسلة قرارات صادمة للمواطنين تمثلت في وقف صرف بدل غلاء المعيشة؛ بدءًا من يونيو/ حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرًا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
رقم : 862144
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