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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 09:02

استشهاد وإصابة 3 أطفال بقصف سعودي على صعدة

استشهاد وإصابة 3 أطفال بقصف سعودي على صعدة
وأوضح مصدر محلي أن العدو السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بالصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى استشهاد الطفل أنور إبراهيم طاووس يحيى وإصابة طفلين آخرين.

وكان تحالف العدوان السعودي على اليمن قد اقر امس الاثنين بوقوع "أخطاء" في غارة نفذتها طائرة تابعة له على سوق في صعدة في ديسمبر الماضي وأدت الى مقتل مالا يقل عن 17 مدنيا.

وأصدر التحالف، بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية بشأن الاتهامات الموجهة له باستهداف "سوق الرقو"، بمديرية منبه، بمحافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في مديرية سحار بصعدة، وقصف منزل بمنطقة "محديدية" بمديرية باقم.
رقم : 862146
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