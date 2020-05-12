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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 09:04

السيسي يطلق اسم 'الملك سلمان' على مشروع ونشطاء يطالبون بالغائه

السيسي يطلق اسم
فقد حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكريم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، من خلال تسمية مشروع عمراني باسمه ليتحوّل إلى إهانة ويتسبب في ضجة بالسعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية، مشروع محور "الملك سلمان" في محافظة الجيزة غربي القاهرة، وقد تلاصق مع شرفات المباني السكنية والإدارية على الجانبين.

وأثارت الصور حالة من السخرية بين النشطاء في مصر، كون الإدارة الهندية التابعة للقوات المسلحة المصرية هي التي نفَّذت المشروع الذي أراد من خلاله "السيسي" تكريم "الملك سلمان" بإطلاق اسمه عليه.

وتسببت الصور في حالة من الغضب بالسعودية بين المغردين، بسبب إطلاق اسم "الملك سلمان" على مشروع سيئ في التنفيذ والتخطيط؛ فضلًا عن السباب الذي تعرَّض له الملك السعودي من سكان الحي في الجيزة.

وطالب مغردون سعوديون من الجهات المعنية في بلادهم بمخاطبة الحكومة المصرية وإلغاء إطلاق اسم "الملك سلمان" على المشروع.
رقم : 862147
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