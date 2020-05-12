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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 09:06

غوتيريش سيقدم لمجلس الأمن شروط وقف النار في ليبيا

غوتيريش سيقدم لمجلس الأمن شروط وقف النار في ليبيا
وأشار غوتيريش، في تقرير عن عمل البعثة منذ يناير الماضي قدمه إلى مجلس الأمن، إلى عزمه أيضا "تقديم توصيات مفصلة إلى المجلس بشأن الترتيبات الممكنة لوقف إطلاق النار، عندما تتفق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، وفقا للقرار 2510 (2020)".

وعبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن "خيبة الأمل لأن البوادر الإيجابية التي صدرت عن حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر ردا على دعوتي إلى هدنة إنسانية في سياق الجائحة لم تترجم حتى الآن إلى وقف لإطلاق النار".

لكن غوتيريش أعرب عن تفاؤله "بالمناقشات البناءة التي أجرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وصياغة مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار".

وكرر غوتيريش دعوته لحكومة الوفاق وحفتر من أجل "قبول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار والمضي قدما في تنفيذه"، معربا عن "بالغ القلق لأن زيادة تصعيد العنف قد تعكس مسار التقدم الهش الذي تحقق وتزيد من تعقيد عملية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده في ليبيا".

وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام قتالا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر الذي يسعى لدخول طرابلس مقر حكومة الوفاق.
رقم : 862148
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