المسماري: تركيا نقلت 17 ألف 'إرهابي' من سوريا إلى ليبيا خلال ايام

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي امس الاثنين، أن "استهدافنا لقاعدة معيتيقة بعدة صواريخ لأنها أصبحت تهديدا للمنطقة بالكامل والمدنيين بمحيط طرابلس"، وتابع ان "قاعدة معيتيقة الجوية، تحولت إلى قاعدة عسكرية جوية للاحتلال التركي".



وذكر إن "البيان الخماسي الذي أصدرته (مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص) يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية قوات حفتر، ويؤكد على محورية دور قوات حفتر في محاربة الإرهاب".



وقال "البيان الخماسي"، في وقت سابق، إن "التدخل التركي في ليبيا يهدد الاستقرار الإقليمي".



كانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت الأحد أن انقرة ستعتبر قوات حفتر أهدافا شرعية إذا تعرضت مصالح أنقرة في ليبيا لأي هجمات.



يشار إلى أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية ابرمتا في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي مذكرتين تتعلقان بالتعاون الأمني وترسيم الحدود.



كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أن أنقرة بدأت نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق.



وتشهد ليبيا قتالا منذ اكثر من عام بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.