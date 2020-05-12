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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 09:09

اتحاد علماء المسلمين يندد بترويج قنوات عربية للتطبيع مع الاحتلال

اتحاد علماء المسلمين يندد بترويج قنوات عربية للتطبيع مع الاحتلال
وقال الاتحاد في بيان له: "أننا نعاني أربعة جوائح كبرى، جائحة كورونا وآثارها الخطيرة، وجائحة الاحتلال الصهيوني، وجائحة الإعلام المضلل والمسلسلات الهابطة".

وأضاف أن جائحة الترويج للاحتلال تكمن في "الظلم والاستبداد وكبت الحريات.

وحذر الاتحاد، القنوات من الترويج للتطبيق مع الاحتلال التي يقتل الشعب الفلسطيني ويسيطر على مقدسات الامة العربية والإسلامية وينكل بهما.

ودعا الاتحاد الأمة الإسلامية، إلى "الاعتكاف والتضرع إلى الله تعالى برفع هذه الجائحة عن البلاد الإسلامية والمسلمين، وبلاد العالم أجمع، وإزالة بقية الجوائح عنهم جميعا ودعم المتضررين.

وطالب الاتحاد الأمة بـ"حماية الأقصى والقدس، والوقوف الجاد بكل الإمكانيات المادية والمعنوية مع إخواننا المقدسيين والفلسطينيين"، من منطلق أنها تشكل أمانة كبرى في أعناق الجميع أمام الله تعالى وأمام الأجيال اللاحقة".

وكانت قنوات عربية بثت مسلسلات في شهر رمضان المبارك تدعو فيها إلى التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وسط رفض عربي وفلسطيني كبير.
رقم : 862150
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