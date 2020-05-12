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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 09:20

استمرار الصراع على الوزارات في كيان الاحتلال

استمرار الصراع على الوزارات في كيان الاحتلال
وجاء في بيان الليكود إن الحزب اليميني الداعم دوما لنتنياهو برئاسة نفتالي بنيت "يختارون الانضمام إلى المعارضة مع هبة يزبك بدلاً من دخول الحكومة" وأضاف البيان "من المؤسف أنه بسبب صراع داخلي من أجل الوزارات، يمينا مستعدة للانضمام إلى المعارضة اليسارية مع يائير لابيد وهبة يزبك"، بحسب موقع "أي 24" العبري.

وفي نفس الوقت الذي تتم فيه مهاجمة حزب يمينا اعلاميا، يواصل حزب الليكود محاولاته في إيجاد حل وسط يرضي نفتالي بنيت وحزبه، الذي يطالب بثلاث حقائب وزارية.

وأعلن مسؤولون، امس الإثنين، تأجيل أداء الحكومة الجديدة لليمين ليوم واحد بسبب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وبحسب متحدث باسم الكنيست، فإن تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، سيتم الخميس بدلا من الأربعاء.

وقال متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن التأجيل جاء بسبب زيارة بومبيو. وأُعلن الجمعة عن زيارة بومبيو لكيان الاحتلال وهي الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيمنح التأجيل المعلن نتنياهو فرصة إضافية لإقناع "يمينا" بتأييده وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي في الوقت الذي باركت فيه الإدارة الأميركية مخطط نتنياهو لضم الضفة الغربية.
رقم : 862156
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