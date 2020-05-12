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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 09:37

يوم القدس العالمي

يوم القدس العالمي
سيتم خروج الملايين في عواصم دول محور المقاومة لاحياء هذه المناسبة العظيمة واليمن سوف تقيم هذه الفعاليه في العاصمه السياسية صنعاء برغم الجراح ستضل فلسطين وعاصمتها القدس القضية المركزيه بالنسبة للشعب اليمني وسيتم رفع الاعلام والشعارات الفلسطينه

ويتم التنديد والاستنكار والشجب ضد الانظمه العربية العميله والانظمة الخليجية العميله المنبطحه خصوصا النظام الاماراتي والنظام النجدي الوهابي التكفيري الذي هرولو في احضان الشيطان الاكبر والكيان الصهيوني والذي فرطو بالقدس وطبعو مع الكيان الصهيوني وتامرو على القضية الفلسطينة كذلك تامرو على كل شعوب ودول محور المقاومة وشنو عدوان همجي صلف على اقدم حضارة في الكوكب اليمن اصل العرب ومنبع الحضارة  

وفي المناسبة في يوم القدس العالمي التي سيتم احيائها في العاصمة السياسية صنعاء نرفع التحيه والتقدير والقبعه للمناضلة الوطنية الجسورة الكاتب الصحفية عريب ابو صالحة بنت فلسطين مسؤلة موقع رؤئ للثقافة والاعلام التي كان له دور كبير وعظيم ورصيد نضالي من خلال موقعها التي تديرية موقع رؤئ للثقافة والاعلام التي تنشر مقالات النخب السياسية لابراز مضلومية اليمن على المستوى المحلي والاقليمي والدولي للعالم ووقف وناصرة معسكر الحق ضد معسكر الباطل وتعهدت انها سوف تستمر بالنظال حتى يتحقق النصر والتمكين لشعب اليمن وحتى يتم تحرير فلسطين وعاصمتها القدس وهزيمة مدوية لقوى الاستكبار العالمي هذا والله من وراء القصد والعاقبة للمتقيين
رقم : 862165
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