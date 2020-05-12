يوم القدس العالمي: تخليد للقضية الفلسطينية

يمكن اعتبار يوم القدس العالمي، جزءاً من الحرب النفسية المضادة التي تمارسها الأمة الإسلامية ضد الكيان الإسرائيلي، إن إحياء يوم القدس العالمي، وعلى امتداد الجغرافيا السياسية للعالم، جعل من القضية الفلسطينية قضية عالمية، تتخطى حدود فلسطين الجغرافية، الأمر الذي أفقد الكيان الإسرائيلي من نقاط القوة التي يعتمدها دوماً في الصراع، والقائمة على سياسات التقسيم والفتنة وتعزيز الطائفية والقومية.



إن إحياء يوم القدس العالمي، يتميز بحفاوةٍ لا تتغير مع مرور الزمن، حفاوةٌ جعلت من القضية الفلسطينية مركز خيارات الأمة الإسلامية، بل تعدت لتبلغ كامل شعوب العالم، والتي باتت تقبع تحت ظلم أنظمةٍ لا تفرق بين الشرق والغرب.