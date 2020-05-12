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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 11:43

صحة ايران تعلن كيفية اقامة مراسم ليالي القدر بالمساجد

صحة ايران تعلن كيفية اقامة مراسم ليالي القدر بالمساجد
جاء ذلك في اطار تعميم وجهه مساعد وزير الصحة اليوم الثلاثاء الى رئيس منظمة الاعلام الاسلامي ورئيس مركز متابعة شؤون المساجد ورئيس مجلس تخطيط سياسات ائمة الجمعة ورؤساء الجامعات وكليات العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية في البلاد.

وجاء في جانب من التعميم، انه على اعتاب ليالي القدر المعنوية واهمية اقامة مراسم الدعاء والابتهال في هذه الليالي وبناء على تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، واستنادا الى الاجتماع الذي عقد الاثنين، فانه يمكن اقامة المراسم في ليالي القدر فقط مع الالتزام التام والدقيق بالارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي في المساجد واماكن اقامة المراسم.

ومن ضمن التعليمات الواردة في التعميم، ان تكون اولوية اقامة المراسم في المساحات غير المسقفة للمساجد مع التزام مسالة البعد بين شخص واخر بمسافة متر واحد، وفي حال عدم وجود مساحات مفتوحة يمكن اقامة المراسم داخل الاجواء المسقفة بنسبة 25 بالمائة من طاقة استيعابها مع التزام التباعد الاجتماعي لمسافة متر واحد.
كما تم التاكيد على توفير التهوية المناسبة وان يتم اطلاع المواطنين على عدم حضور المصابين بامراض خاصة ورئيسية ذات مخاطر عالية وكذلك الاطفال والمسنين.

واكد التعميم على الامتناع عن اي استضافة وتوزيع النذور وان تكون فترة اقامة المراسم ساعتين كاقصى حد.

واوضح بان جلسات قراء مناقب وفضائل اهل البيت (ع) يمكن ان تجري في الاماكن المفتوحة مثل الملاعب الرياضية على ان يكون الحضور بنسبة 25 بالمائة من الطاقة الاستيعابية والتزام التباعد الاجتماعي.

وجرى التاكيد في التعميم على ارتداء جميع الافراد الذين يشاركون في هذه المراسم الكمامات والقفازات الطبية وان يجلبوا معهم السجادة والتربة والمصحف الشريف وكتاب الادعية "مفاتيح الجنان" الخاص بهم.

واكد التعميم الصادر عن وزارة الصحة بان امكانية اقامة مراسم ليالي القدر لا تشمل المحافظات التي تعاني من انتشار فيروس كورونا بنسبة عالية، مثل محافظة خوزستان، داعيا للامتناع عن اقامة المراسم فيها.
رقم : 862199
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