الحكومة الأردنية تتخذ إجراءات جديدة لتخفيف حظر التجول

اعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام في الاردن "بالنسبة لوسائط النقل العام سيتم إعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50% فقط، واتباع جميع إجراءات والسلامة العامة".



من جانب آخر، أكد العضايلة إن أول ايام عيد الفطر سيكون هناك حظر شامل على استخدام المركبات.



كما أكد أن "يوم الجمعة من كلّ أسبوع، سيكون هناك حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر".



وأشار العضايلة إلى أن "موظفي القطاع العام، سيعودون إلى العمل السادس والعشرين من الشهر الحالي".