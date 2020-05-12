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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 12:15

وزير المالية السعودي: اقتصادنا في أزمة

وزير المالية السعودي: اقتصادنا في أزمة
وقال "الجدعان"، في مقابلة صحفية، إن الإجراءات المعلنة لتوفير 100 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار)، تهدف لوضع المالية العامة في حالة تتيح لها مساندة الاقتصاد، الذي يتهيأ للخروج من التدابير الاحترازية المتبعة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف: "لقد نظرنا إلى عدد كبير من الخيارات وتأثيراتها اقتصاديا وماليا واجتماعيا"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات حسب رأي فريق الاقتصاديين والخبراء الآخرين، ستكون الأقل ضررا بالاقتصاد والقوة المالية للبلاد.

وأضاف: "نقوم الآن بخفض الإنفاق، ونعيد توجيه النفقات حتى تبقى في إطار الميزانية المقررة"، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبالغ كبيرة لمساندة الاقتصاد والقطاع الخاص وقطاع الرعاية الصحية.

وبخصوص زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، قال "الجدعان" إن هذا الإجراء "من شأنه أن يساعد خلال هذا العام، لكنه سيساعد بقدر أكبر العام الذي يليه، والعام التالي له، بعد خروجنا من أزمة كورونا".

وعن إلغاء بدل غلاء المعيشة، أوضح أنه لن ينعكس على "حساب المواطن" لأن الخطوة كانت أصلا مؤقتة، وقال: "كنا قد أعلنا من قبل أنه سيكون مؤقتا، ولذلك رأينا أننا يمكن أن نوقفه بالفعل... تأثيره محدود جدا".

وأعلنت السعودية، فجر الإثنين، جملة من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، بدءا من يونيو/حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، بدءا من يوليو/تموز المقبل.

وهذه المرة الاولى التي تواجه السعودية ازمة مالية بهذا الحجم وليس السبب فقط تفشي كورونا بل السبب الاصلي يعود لتفريغ خزينة البلد على الحرب التي شنتها السعودية على اليمن، والاموال التي صرفتها مقابل حصولها على الصمت الاميركي تجاه عمليات القتل التي تمارسها في اليمن.
رقم : 862208
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