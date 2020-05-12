مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين

وقال بورمختار في تصريح صحفي ان مجموعة من النواب اعدوا مشروع قرار بصفة عاجلة جدا يتضمن تاسيس سفارات او قنصليات افتراضية في القدس الشريف عاصمة لفلسطين.



واضاف، ان مشروع القرار هذا الذي وقعه نحو 40 نائبا لطرحه بصفة عاجلة جدا في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي يتضمن حظر اي تبادل علمي ومالي وتجاري مع الكيان الصهيوني وفرض الحظر على القطاعات المالية والتجارية للكيان.



وتابع النائب بورمختار، ان المشروع الذي طرح بعنوان مواجهة اجراءات الكيان الصهيوني يتضمن تكليف وزارة العدل في البلاد للعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة قادة الكيان الصهيوني لاعمالهم اللاانسانية والمناهضة لحقوق الانسان.