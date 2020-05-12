قفزة غير مسبوقة بعدد اصابات كورونا في العاصمة العراقية

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و51 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي في البلاد إلى 2818، ومجموع الوفيات 110.



وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "2548 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 129701".



واضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (51) إصابة في العراق، وزعت، في بغداد/ الرصافة: 34، وبغداد/ الكرخ: 8، ومدينة الطب: 8، وفي محافظة البصرة إصابة واحدة".



وتابع، أن حالات الشفاء المسجلة اليوم، بلغت "56، وزعت على مناطق، بغداد / الكرخ: 8، مدينة الطب: 3، محافظة البصرة : 39، كركوك: 3، واسط: 1، واربيل: 2"، مشيرا إلى "تسجل حالة وفاة واحدة على مستوى البلاد، في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".



وبحسب بيان الموقف الوبائي، ارتفع عدد الإصابات الكلي في البلاد إلى 2818، ومجموع الوفيات 110، فيما بلغت حالات الشفاء المسجلة 1790، والراقدون في المستشفيات 918".



في الاثناء ، طالب مدير عام دائرة صحة الرصافة بـ" ارجاع الحضر الشامل الكلي في بغداد للحد من انتشار الفيروس بعد تصاعد اعداد الاصابات خلال الايام الاخيرة نتيجة عدم الالتزام من قبل بعض المواطنين بأوقات الحظر الصحي وعدم الاكتراث لتعليمات وزارة الصحة والاجراءات الوقائية وكثرة التجمعات وخاصة في المناسبات والاسواق العامة".