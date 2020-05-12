انخفاض صافي أرباح أرامكو السعودية 25%

وانخفضت أسعار خام برنت 65 بالمئة في الربع الأول، قبل أن يتفق منتجو أوبك+ على خفض الإمدادات بحجم قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من مايو أيار للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.



وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس /آذار من 83.29 مليار ريال قبل عام.



وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية هيرميس المصرية والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال ومقرها دبي.



وقالت أرامكو إن النتائج تعكس ”انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والكيمائيات وخسائر إعادة تقييم المخزون“.



وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان ”بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة“.



وأبقت أرامكو على إنتاجها النفطي عند نحو 9.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإمدادات، قبل أن تضخ الشركة النفط بأقصى قدر في أبريل نيسان إثر انهيار محادثات بشأن تخفيضات للإمدادات في أوائل مارس آذار.