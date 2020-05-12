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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 12:33

مسؤول ايراني: رسالة الثورة تتمثل بالإعداد لظهور الإمام المنتظر (عج)

مسؤول ايراني: رسالة الثورة تتمثل بالإعداد لظهور الإمام المنتظر (عج)
وقال حاجي صادقي، خلال اجتماع مسؤولي المقر الشعبي للسير باتجاه ارساء المجتمع المهدوي في مسجد جمكران بمدينة قم المقدسة /جنوب طهران/، إن مايكتسب الاهمية في مجال التمهيد لظهور إمام العصر والزمان (عج) لايتمثل بعلائم الظهور فقط والذي يتحدث عنها الكثير بل ان خطابنا الديني يضم شروط الظهور كما إنّ الرسالة الكبرى للثورة الاسلامية تتمثّل بهذه المهمة.

وعدّ الثقافة المهدوية بأنّها تقوم على مفهومي تولي الأولياء والبراءة من أعداء الله، عادّاً الثورة الاسلامية بأنها تسعى الى تحقيق هذين المفهومين الاساسيين في النظرية المهدوية بكل معنى الكلمة.

ولفت الى ان النتيجة تتمثل حالياً بتعزيز الروح المناهضة للاستكبار العالمي في معظم بلدان العالم وإطلاق صرخات "كلا" في مواجهة القوى الاستكبارية والاستعمارية التي تخطط للتغلغل بين صفوف الاحرار في العالم.

وفي سياق آخر عدّ الشعب الايراني بأنه حوّل تفشي فيروس كورونا الى فرصة ذهبية، موضحاً ان إحدى هذه الفرص تتمثّل بتأسيس المقر الشعبي للسير باتجاه المجتمع المهدوي، في مسجد جمكران، وهو مايدلل على ان هذا العمل يؤكد اتخاذ خطوات عملية بهذا المسجد المقدس على صعيد دخول عناصر الظهور حيّز الساحة العملية.

ونوّه حاجي صادقي الى ان أزمة تفشي فيروس كورونا ساهمت، مرة أخرى، في إحياء روح التعاون والايثار والتضحية والمحبة في المجتمع حيث لاحظ الجميع ان شبان الوطن سواءً طلبة الحوزات العلمية والجامعات والشرائح الاخرى في التعبئة (بسيج) دخلت سوح العمل وتقديم الخدمات في المستشفيات وخارجها بهدف مكافحة تفشي الفيروس. 
رقم : 862219
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