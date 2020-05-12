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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 14:35

برلمان ايران يصادق على مشروع مواجهة الكيان الصهيوني

برلمان ايران يصادق على مشروع مواجهة الكيان الصهيوني
وأوضح رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس مجتبى ذو النور، أن مجلس الشورى صادق بالاجماع في جلسته صباح اليوم الثلاثاء على منح هذه الأولوية لمشروع القرار المذكور والمكون من 14 مادة لمواجهة الاجراءات الصهيونية.

واعتبر ذو النور ونواب آخرون أن اعطاء صفة (عاجل جدا) لمشروع القرار يكتسب أهمية كبيرة لانه يتطلب ان يقوم المجلس مطلع الاسبوع القادم بمناقشة مواده والتصويت عليه سريعا وتفويت الفرصة علي الكيان الصهيوني لاستغلال الظروف الأقليمية والعالمية الحالية للاضرار بمصالحنا الوطنية.

ويتضمن مشروع القرار التأكيد على أن ارض فلسطين التاريخية هي للفلسطينيين الاصليين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود.
كما يشير مشروع القرار الى قرار مجلس الشورى الاسلامي السابق الذي يلزم حكومة الجمهورية الاسلامية بالتعاطي مع القدس الشريف كعاصمة أبدية موحدة لفلسطين، كما أن على وزارة الخارجية وخلال ستة اشهر التصويت على مشروع القرار أن تعمل على ايجاد التمهيدات اللازمة لافتتاح قنصلية أو سفارة افتراضية لايران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين.

ويؤكد مشروع القرار أن اي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح الكيان الصهيوني يعد بحكم الفساد في الأرض والمحاربة، ويعاقب مرتكبه باشد العقوبات.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري ، يؤكد مشروع القرار على أن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية مكلفة بحظر كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والائتمانية الرسمية وغير الرسمية للكيان الصهيوني .
رقم : 862235
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