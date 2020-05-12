العراق: التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي

وقال التميمي : إن"بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي".



وأضاف التميمي أن"الوزارة ستقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي أشرت فيها الإصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة".



وأوضح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، دراسة خيارات إعادة تطبيق الحظر الشامل.



وكشف التميمي في بيان: إن"استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا في مناطق عدة نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الجزئي، والتهاون في توفير متطلبات التعقيم ولبس الكمامات في أماكن العمل، وتجنب مراجعة المراكز والمستشفيات عند ظهور أعراض وباء كورونا المستجد، يدفعنا لدراسة خيارات عدة منها إعادة الحظر الشامل أو الحظر المناطقي بهدف حماية المواطنين".



ودعا "المواطنين كافة الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لأهميتها في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الأفراد وتقليل نسب الإصابة وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء".