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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 15:06
تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنها لم تسجل أي وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 188.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
862240
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