الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 15:26

النظام البحريني يحاول خلط الأوراق بنقله المعتقلين بين الأبنية

النظام البحريني يحاول خلط الأوراق بنقله المعتقلين بين الأبنية
غير أنّ ما يجري في الواقع هو مجرّد خلط الأوراق، يهدف النظام الفاشل منها إلى كسب الوقت وإطالة أمد اعتقال آلاف المواطنين على خلفيّة سياسيّة.

فقد أفادت مصادر أهليّة بأنّ عملية النقل يحيطها الكثير من التخبّط والارتباك حيث تعمد إدارة السجن إلى إجراء تنقّلات واسعة بين مبانٍ متباعدة، وقد ترك عدد من المعتقلين في إحدى عمليّات النقل في الباحة الخارجيّة لساعات طويلة، حاملين ملابسهم وحاجيّاتهم وهم صيام وقد أنهكهم التعب، حتى أنّهم أفطروا في الباحة، لينتقلوا بعدها إلى مبنى مغاير سيرًا على الأقدام رغم بعد المسافة، ولم توفّر لهم باصات لنقلهم.

واستنكرت المصادر هذه الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى اللعب في نفسيّات المعتقلين وليس كما يشاع من أجل المحافظه عليهم من الكورونا وتقليل العدد بالغرف؛ لأنّ الغرف ما زالت مكتظة وعند نقل عدد من المعتقلين من مبنى معيّن تنقل إدارة السجن بدلًا منهم عددًا أكبر من مبنى آخر إليه.
رقم : 862247
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
12 أيار 2020
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
12 أيار 2020
القدس، تحرير الإنسانية
القدس، تحرير الإنسانية
12 أيار 2020
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
12 أيار 2020
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
11 أيار 2020
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
11 أيار 2020
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
11 أيار 2020
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
11 أيار 2020
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
11 أيار 2020
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
11 أيار 2020
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
9 أيار 2020
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
9 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن