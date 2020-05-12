ارتفاع عدد المصابين بكورونا في كيان الاحتلال

ووفقا للمعطيات، لم تسجّل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس منذ مساء أمس، ليستقر عدد الوفيات عند 258 حالة. ولا يزال 4312 من المصابين يخضعون للمتابعة الصحية، وبلغ عدد المتعافين 11956. ووصفت الحالة الصحية لـ67 مصابا بـ "الخطيرة"، منهم 57 موصولن بأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.



وفي ظل تراجع وتيرة الوفيات والمصابين بالفيروس، شرعت السلطات الإسرائيلية برفع القيود التي فرضتها للحد من انتشار الوباء، حيث عادت المرافق الاقتصادية إلى العمل، وتم استئناف عمل القطاع العام، وعودة تدريجية لطلاب المدارس، وفتح المساحات والمرافق العام والأسواق والمراكز التجارية أمام الجمهور، ضمن إجراءات صحية وقائية.