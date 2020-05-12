برلماني مصري يهاجم 'محور الملك سلمان'

وقال عضو مجلس النواب في بيانه العاجل: "منذ أعوام ونحن نستمع إلى المشروع الأعظم بامتداد ترعة الزمر ببولاق الدكرور وشارع الهرم والعمرانية نظير تحرك شديد البطء من جانب الجهات التنفيذية، إلا أننا مؤخرا وجدنا بدء العمل في هذا المشروع على قدم وساق وبشكل شديد السرعة، مما جعلنا أمام فوضى عارمة في التنفيذ سبق وأشرنا إليها عدة مرات في عدد من الأدوات الرقابية منذ يناير الماضي".



وتابع: "بدأت الأزمة بانقطاع المياه بمحيط شارع الهرم بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور، ثم تعميق الأزمة بتعطيل خط تلقي شكاوى المياه والصرف 125 وتباطؤ طوارئ شركة المياه في الاستجابة لشكاوى المواطنين بسبب المشروع، حتى وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به".



وأكدت وسائل اعلام مصرية، حسب موقع روسيا اليوم، تسببت صور لجسر تابع لـ"محور الملك سلمان"، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يبدو الكوبري ملاصقا للبنايات السكنية بشكل غريب.