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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 16:08

فضل الله يقدم 10 ملفات عن الفساد الى لجنة الادارة

فضل الله يقدم 10 ملفات عن الفساد الى لجنة الادارة
وبحسب مصادر قال حسن فضل الله اليوم الثلاثاء من مجلس النواب “لبيت دعوة وجهتها لجنة الادارة والعدل مشكورة برئاسة رئيسها الاستاذ جورج عدوان في ضوء المؤتمر الصحافي الذي عقدته يوم الجمعة الماضي وتحدثت فيه عن ملفات فساد قدمتها للقضاء اللبناني، وهذه الدعوة هي في اطار العمل الرقابي الذي تقوم به اللجنة”.

وتابع فضل الله “انا لا أتحدث عن اللجنة، ورئيسها ينطق باسمها، انما أحببت أن أشير الى انني قدمت اليوم ما لدي من ملفات بناء على طلب اللجنة وما فيها من مستندات على CD وهي عبارة عشرة ملفات مقدمة الى القضاء، وحصل نقاش عميق داخل اللجنة في هذا الموضوع ويفترض ان تواكب هي وتتابع، وهذا عمل نعتبره عملا ايجابيا من قبل اللجنة، وهو في اطار الدور الذي ستقوم به، ولنقول للجميع ان هذه الملفات سنتابعها عبر اتجاهات عدة، منها في المجلس النيابي الذي أفترض انه وضع يده على هذه القضية، وأصبح لديه نسخة عن الملفات الموجودة منها في القضاء اي أمام محكمة الرأي العام وفي المجلس النيابي وفي القضاء”.

اضاف: “أيضا، هناك خطوات اخرى سنقوم بها في اطار متابعة هذه الملفات في عملنا في ملف مكافحة الفساد في حزب الله، سواء عن طريق المحامين او عن طريق المتابعة الحثيثة مع القضاء، أو كما قلت من خلال المجلس النيابي”.

وختم: “كل ما احببت قوله اليوم، انني اشكر اللجنة مجددا على هذا الدور الذي ستقوم به وعلى المداخلات القيمة التي قدمتها خلال مناقشة هذه الامور التي تهم جميع المواطنين، وان شاء الله وبالتعاون يمكن ان نصل الى النتائج المرجوة”.
رقم : 862259
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