يوم القدس العالمي...صمود وانتصار بوجه العدو الصهيوني

وأكد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان أن القدس كانت وستبقى العاصمة الابدية الموحدة للشعب الفلسطيني.



وثمن رضوان دور الراحل الامام الخميني (ره) الذي اعتبر الجمعة الرابعة من شهر رمضان يوما للقدس العالمي لإحياء فكر وثقافة القدس وفلسطين واظهار اهميتها لدى الاجيال ولدى الامتين العربية والاسلامية.



وأكد ان الاعلان قبل اكثر من اربعين عاما يدل على ثقافة ووعي والاهتمام بالقضية الفلسطينية وبالقدس وفلسطين لدى الثورة الاسلامية وقائدها منذ اللحظة الاولى لانتصارها.



في يوم القدس العالمي أكد رضوان ان القدس كانت وستبقي العاصمة الابدية الواحدة الموحدة للشعب الفلسطيني وان القدس يجب ان تكون في عمق ثقافة وفكر هذه الامة.



وشدد رضوان أننا " على درب المقاومة سائرون ولن نحيد عن ثقافة وفكرة القدس وفلسطين والمقاومة".



ودعا القيادي في حركة حماس جماهير الامة العربية والاسلامية لإحياء يوم القدس العالمي رغم انتشار فيروس كورونا.



ودعا الجميع لاتخاذ اجراءات الوقاية الصحية والمشاركة في الفعاليات للتأكيد على أن القدس في قلب كل عربي ومسلم لأجل السير تجاه التحرير القدس وكل فلسطين.



ويحتفل الفلسطينيون في الجمعة الاخيرة من كل عام بيوم القدس العالمي بمسيرات جماهيرية حاشدة في قطاع غزة فيما يتوجه الفلسطينيون بعشرات الالاف الى مدينة القدس للاحتفال بيوم القدس العالمي لكن هذا العام سيتغير الحال حسب الفصائل التي قررت تنظيم تظاهرات الكترونية ووقفات شعبية رمزية حفاظا على ارواح الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا وما فرضته على الفلسطينيين من اغلاق.



ويمكن اعتبار يوم القدس العالمي، جزءاً من الحرب النفسية المضادة التي تمارسها الأمة الإسلامية ضد الكيان الإسرائيلي، إن إحياء يوم القدس العالمي، وعلى امتداد الجغرافيا السياسية للعالم، جعل من القضية الفلسطينية قضية عالمية، تتخطى حدود فلسطين الجغرافية، الأمر الذي أفقد الكيان الإسرائيلي من نقاط القوة التي يعتمدها دوماً في الصراع، والقائمة على سياسات التقسيم والفتنة وتعزيز الطائفية والقومية.



ففي عام 1979 م عندما أعلن الإمام الخميني(رض) الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لكل عام يوما عالميا للقدس؛ لم يكن يطمح إلي حشد الدعم للقضية الفلسطينية في هذا اليوم فحسب، بل كان يطمح إلي تشكيل جبهة اسلامية وانسانية موحدة تطالب بحقوق المظلوم وتدين الظالم وسياساته حتي انهيار الاستعمار والاستبداد لكي ينعم الناس-في كافة أرجاء المعمورة- بالأمن والسلام.



ويعتبر يوم القدس العالمي فرصة للتذكير بالعدو الحقيقي للأمة العربية والاسلامية ، وأن هذا العدو هو سبب كل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة برمتها.



إذ تحاول أمريكا من خلال مخططاتها وسياساتها في المنطقة صرف الأذهان عن القضية الفلسطينية لينعم الكيان الصهيوني بالراحة في هذه الأرض الطاهرة التي دنسها ولا يزال بوجوده وممارساته التعسفية بحق أصحاب الأرض الحقيقيين.



فمنذ العام 2011 وحتى يومنا هذا نلاحظ بأن الرأي العام العالمي عموما ًوالعربي خصوصا إلا ما رحم ربي نسي القضية الفلسطينية، وذلك نتيجة للأزمات التي افتعلتها أمريكا في المنطقة، بالإضافة إلى توجه بعض الزعماء العرب إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني علنا من دون خجل.



فبعد أن كانت الاتفاقيات والعلاقات السياسية الاستراتيجية مع الكيان المحتل تتم من تحت الطاولة ، بتنا نلاحظ في الفترة الأخيرة بأن هذه العلاقات باتت تجري في وضح النهار وفوق الطاولة.



الجدير بالذكر ان أحد أهداف الاعلان عن يوم القدس العالمي هو تحديد موعدا معنويا يتم فيه اعلان الدعم للقضايا العادلة وفي نفس الوقت ادانة الظلم والاستكبار؛ فعلي الأحرار في هذا اليوم ان يحددوا مع أي جبهة يقفون؟ مع الظالم أم مع المظلوم؟