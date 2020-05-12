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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 18:18

مرقد السيدة المعصومة (ع) ومسجد جمكران لن يعاد فتحهما بليالي القدر

مرقد السيدة المعصومة (ع) ومسجد جمكران لن يعاد فتحهما بليالي القدر
واشار بهرام سرمست ظهر اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة التنسيق والوقاية وقيادة عمليات الاستجابة للأزمات في محافظة قم إلى العواقب الاقتصادية لمرض كورونا وقال ان على الاجهزة التنفيذية في المحافظة تقديم مقترحات عملية للحد من التبعات الاقتصادية لكورونا وان تكون قادرة على متابعة تنفيذ هذه المقترحات مع الوزارات المعنية.

وتابع: لقد اتخذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة قم سلسلة من الإجراءات للحد من العواقب الاقتصادية لكورونا في المحافظة ، ويجب تقديم هذه الإجراءات في تقرير وإبلاغها للمواطنين .

وأضاف محافظ قم انه تم في ظل ظروف الحظر والمشكلات المالية للحكومة ، القيام بأمور أساسية ومهمة في البلاد ، لكن يجب توضيح هذه الأمور للمواطنين لانه لدى الناس غمضون في هذا المجال.

ولفت سرمست إلى خطة التباعد الاجتماعي الذكية وقال انه يجب أن تكون البيئات الإدارية في طليعة تنفيذ بروتوكولات هذه الخطة. ويجب تقييم هذه القضية في دوائر محافظة قم".

وتابع إن تطوير الحكومة الإلكترونية هو سياسة مستمرة وطويلة الأمد تسير ببطء ، ولكن نظرًا لانتشار كورونا ، نتطلع إلى الإسراع في تنفيذ هذه السياسة في محافظة قم وان نطالب مدراء الاجهزة التنفيذية مناقشة تطوير الحكومة الإلكترونية بشكل مستمر في اجتماعاتهم.
رقم : 862282
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