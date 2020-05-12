وزير النفط الايراني: كورونا لم یعطل انتاج النفط

واشار زنغنه خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع النائب الاول لرئيس الجمهورية بحضور مساعديه إلى ان اجراءات وزارة النفط للتغلب على تفشي فيروس كورونا كانت مع إعطاء الأولوية لإنشاء المنشآت حيوية لصناعة النفط في أربعة قطاعات الوقاية والتأهب والتصدي والعودة إلى الظروف العادية .



وأضاف انه التدريب والانضباط والتنفيذ الصارم للتعليمات الصادرة وإلغاء اي تغيير في دوام الرعايا الأجانب غير الرسميين ومنع تواجد الموظفين من المناطق الملوثة بالوباء فى عسلوية والمنصات البحرية والجزر النفطية وقياس حرارة الموظفين وعقد الاجتماعات عبر الفيديو ووقف نشاط الموظفين المتعاقدين وارجاء تنفيذ جميع المشاريع البحرية كان من جملة الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.