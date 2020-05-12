تاكيد ايراني روسي علی التعاون الثنائي في مواجهة وباء کورونا

وهنا وزير الصحة الايراني سعید نمکي،اليوم الثلاثاء میخائیل موراشکو على تعيينه وزيرا للصحة في روسيا مشيدا بالمساعدات التي ارسلتها موسكو وقال انه من الضروري تعزيز التعاون وتبادل التجارب بين ايران وروسيا على صعيد مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى المزيد من الجهود التي تبذلها دول المنطقة للالتزام بالبروتوكولات الصحية والتبادل التجاري فيما بينها.



واشار نمكي إلى ضرورة التعاون بين البلدين في مكافحة كوفيد 19 ودعم منظمة الصحة العالمية واستعرض اجراءات ايران في إطار التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ثم إعادة فتح الأعمال تدريجياً في إطار مبادرة التباعد الذكي واعتبر هذه الإجراءات بأنها مهدت الارضية للحد من المرض والوفيات .



ولفت نمكي الى "العلاقات الجيدة" خلال السنوات الاخيرة بين وزارتي الصحة الايرانية والروسية؛ داعيا الى بذل الجهود لتوسيع هذه الاواصر في جميع المجالات ولاسيما الابحاث وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين.



الى ذلك، قدم وزير الصحة الروسي شرحا للاجراءات الوقائية السائدة في بلاده لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك مراقبة الحدود وتجهيز المستشفيات واعداد بروتوكولات وقائية وصحية؛ لافتا في الوقت نفسه الى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه التدابير.



وفيما نوه بالعلاقات الستراتيجية القائمة بين طهران وموسكو، دعا موراشكو الى تطوير التعاون في شتى المجالات الصحية لاسيما انتاج الدواء واللقاحات الطبية بين البلدين.