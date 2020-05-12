الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 20:43

السودان يرفض مقترحا إثيوبيا حول سد النهضة

السودان يرفض مقترحا إثيوبيا حول سد النهضة
وقالت الوزارة، في بيان عنها: "أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نظيره الإثيوبي أبي أحمد، أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية".

وأكد رئيس الوزراء السوداني، موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، موضحا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المفاوضة السودانية حمد صالح، أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، المرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل، وبالتالي لا يمكن تجزئتها، مبينا أن هناك تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن".

يذكر أن إثيوبيا رفضت التوقيع على مقترح اتفاق تقدم به الوسيط الأمريكي إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
رقم : 862301
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
12 أيار 2020
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
12 أيار 2020
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
12 أيار 2020
القدس، تحرير الإنسانية
القدس، تحرير الإنسانية
12 أيار 2020
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
12 أيار 2020
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
11 أيار 2020
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
11 أيار 2020
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
11 أيار 2020
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
11 أيار 2020
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
11 أيار 2020
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
11 أيار 2020
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
9 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن