الحشد يعلن نتائج المراحلة الربعة من ‘‘ثأر الصائمين‘‘

وقال الحساني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قيادة صلاح الدين للحشد الشعبي شرعت بعمليات (ثأر الصائمين) غربي صلاح الدين وقد اختتمت مرحلتها الرابعة”، مبينا أن “الايام المقبلة ستشهد استكمال بقية المراحل".



وأضاف، أنه "تم العثور على 3 مضافة لداعش وتدميرها بالكامل، فضلا عن معملين للتفخيخ والسيطرة عليهما”، مشيرا إلى أن "العمليات اسفرت ايضا عن القاء القبض على خمسة من المشتبه بهم بالإضافة الى مسؤول الدعم اللوجستي بداعش".



وأوضح الحساني، أن "قوات الجيش وطيران الجيش كان لهما دور فعال في عمليات (ثأر الصائمين)"، لافتا إلى "وجود تعاون فريد من نوعه مع المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني واستخبارات الحشد الشعبي لتقاطع المعلومات".