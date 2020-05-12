الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 20:48

أعمال ليلة القدر الأولى 19 رمضان

أعمال ليلة القدر الأولى 19 رمضان
وأما الأعمال الخاصة بهذه الليلة:
1 : الغسل.

2 : إحياء ذكرى مصيبة الإمام علي عليه السلام,
والتفاعل معها بدرجة عالية يتناسب مع عظمة الفاجعة.

3 : زيارة الإمام الحسين عليه السلام, فإنها من أعظم اعمال هذه الليلة العظيمة.

4 : قول هذا الذكر ما ئة مرة : استغفر الله ربي و أتوب إليه.

5 : أن تقول مائة مرة : اللهم العن قتلة أمير المؤمنين.

6 : صلاة ركعتين تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و قل هو الله أحد سبع مرات فإذا فرغت تستغفر سبعين مرة. وقد ورد : أنه من صلى هذه الصلاة لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له و لأبويه
و يبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى و يبعث الله
ملكا إلى الجنان يغرسون له الأشجار و يبنون له القصور و يجرون له الأنهار
و لا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه و آله وقد ذكرها السيد ابن طاووس في كتاب اإقبال.

7 : نشر المصحف وقراءة الدعاء الخاص بذلك.

8 : صلاة مائة ركعة, والأفضل قراءة الفاتحة مرة والتوحيد عشر مرات في كل ركعة.

9: قراءة الأدعية التالية :

الدعاء الأول :

اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا و لا ضرا و لا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي و أعترف لك بضعف قوتي و قلة حيلتي فصل على محمد و آل محمد و أنجز لي ما وعدتني و جميع المؤمنين و المؤمنات من المغفرة في هذه الليلة و أتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني و لا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني و لا آيسا من إجابتك و إن أبطأت عني في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء.


الدعاء الثاني :

اللهم اجعل فيما تقضي و تقدر من الأمر المحتوم و فيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر و في القضاء الذي لا يرد و لا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم و اجعل فيما تقضي و تقدر أن تطيل عمري و توسع علي في رزقي و تفعل بي كذا و كذا.

الدعاء الثالث :

يا ذا الذي كان قبل كل شي ء [يا خالق كل شي ء] ثم خلق كل شي ء ثم يبقى و يفنى كل شي ء [و] يا ذا الذي ليس في السماوات العلى و لا في الأرضين السفلى و لا فوقهن و لا بينهن و لا تحتهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقدر على إحصائه إلا أنت فصل على محمد و آل محمد صلاة لا يقدر على إحصائها إلا أنت.


الدعاء الرابع :

اللهم لك الحمد على ما وهبت لي من انطواء ما طويت من شهري و إنك لم تحن فيه أجلي و لم تقطع عمري و لم تبلني بمرض يضطرني إلى ترك الصيام و لا بسفر يحل لي فيه الإفطار فأنا أصومه في كفايتك و وقايتك أطيع أمرك و أقتات رزقك و أرجو و أؤمل تجاوزك فأتمم اللهم علي في ذلك نعمتك و أجزل به منتك و اسلخه عني بكمال الصيام و تمحيص الآثام و بلغني آخره بخاتمة خير و خيره يا أجود المسئولين و يا أسمح الواهبين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.

الدعاء الخامس :

سبحان من لا يموت سبحان من لا يزول ملكه سبحان من لا تخفى عليه خافية سبحان من لا تسقط ورقة إلا يعلمها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين إلا بعلمه و بقدرته فسبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه و أجل سلطانه اللهم صل على محمد و آله.

10 : قراءة السور :

- سورة العنكبوت
- سورة الروم
- سورة الدخان
- سورة الرحمن
- سورة يس
- سورة الصافات
- سورة النور

11: - قراءة دعاء الجوشن الكبير
- دعاء التوسل
- حديث الكساء
- دعاء يا عدتي
- قراءة دعاء ( الفرج ) الخاص بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف - والذي ورد عقب دعاء العهد في مفاتيح الجنان

12: قراءة الزيارة الثانية من الزيارات الجامعة لأهل البيت ( عليهم السلام ) . ( مفاتيح الجنان ، فصل : الزيارات الجامعة وما يدعى به عقيب الزيارات ) .
- زيارة مولانا أمير المؤمنين علي ( عليه السلام )

13: قراءة سورة القدر 1000 مرة

14: صلاة 100 ركعة ( صلاة خاصة لليلة القدر المباركة تؤدى الركعتين منها كما تؤدى صلاة الهدية دون التعقيبات ) .
رقم : 862306
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
12 أيار 2020
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
12 أيار 2020
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
12 أيار 2020
القدس، تحرير الإنسانية
القدس، تحرير الإنسانية
12 أيار 2020
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
12 أيار 2020
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
11 أيار 2020
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
11 أيار 2020
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
11 أيار 2020
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
11 أيار 2020
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
11 أيار 2020
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
11 أيار 2020
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
9 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن