أعمال ليلة القدر الأولى 19 رمضان

وأما الأعمال الخاصة بهذه الليلة:

1 : الغسل.



2 : إحياء ذكرى مصيبة الإمام علي عليه السلام,

والتفاعل معها بدرجة عالية يتناسب مع عظمة الفاجعة.



3 : زيارة الإمام الحسين عليه السلام, فإنها من أعظم اعمال هذه الليلة العظيمة.



4 : قول هذا الذكر ما ئة مرة : استغفر الله ربي و أتوب إليه.



5 : أن تقول مائة مرة : اللهم العن قتلة أمير المؤمنين.



6 : صلاة ركعتين تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و قل هو الله أحد سبع مرات فإذا فرغت تستغفر سبعين مرة. وقد ورد : أنه من صلى هذه الصلاة لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له و لأبويه

و يبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى و يبعث الله

ملكا إلى الجنان يغرسون له الأشجار و يبنون له القصور و يجرون له الأنهار

و لا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه و آله وقد ذكرها السيد ابن طاووس في كتاب اإقبال.



7 : نشر المصحف وقراءة الدعاء الخاص بذلك.



8 : صلاة مائة ركعة, والأفضل قراءة الفاتحة مرة والتوحيد عشر مرات في كل ركعة.



9: قراءة الأدعية التالية :



الدعاء الأول :



اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا و لا ضرا و لا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي و أعترف لك بضعف قوتي و قلة حيلتي فصل على محمد و آل محمد و أنجز لي ما وعدتني و جميع المؤمنين و المؤمنات من المغفرة في هذه الليلة و أتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني و لا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني و لا آيسا من إجابتك و إن أبطأت عني في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء.





الدعاء الثاني :



اللهم اجعل فيما تقضي و تقدر من الأمر المحتوم و فيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر و في القضاء الذي لا يرد و لا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم و اجعل فيما تقضي و تقدر أن تطيل عمري و توسع علي في رزقي و تفعل بي كذا و كذا.



الدعاء الثالث :



يا ذا الذي كان قبل كل شي ء [يا خالق كل شي ء] ثم خلق كل شي ء ثم يبقى و يفنى كل شي ء [و] يا ذا الذي ليس في السماوات العلى و لا في الأرضين السفلى و لا فوقهن و لا بينهن و لا تحتهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقدر على إحصائه إلا أنت فصل على محمد و آل محمد صلاة لا يقدر على إحصائها إلا أنت.





الدعاء الرابع :



اللهم لك الحمد على ما وهبت لي من انطواء ما طويت من شهري و إنك لم تحن فيه أجلي و لم تقطع عمري و لم تبلني بمرض يضطرني إلى ترك الصيام و لا بسفر يحل لي فيه الإفطار فأنا أصومه في كفايتك و وقايتك أطيع أمرك و أقتات رزقك و أرجو و أؤمل تجاوزك فأتمم اللهم علي في ذلك نعمتك و أجزل به منتك و اسلخه عني بكمال الصيام و تمحيص الآثام و بلغني آخره بخاتمة خير و خيره يا أجود المسئولين و يا أسمح الواهبين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.



الدعاء الخامس :



سبحان من لا يموت سبحان من لا يزول ملكه سبحان من لا تخفى عليه خافية سبحان من لا تسقط ورقة إلا يعلمها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين إلا بعلمه و بقدرته فسبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه و أجل سلطانه اللهم صل على محمد و آله.



10 : قراءة السور :



- سورة العنكبوت

- سورة الروم

- سورة الدخان

- سورة الرحمن

- سورة يس

- سورة الصافات

- سورة النور



11: - قراءة دعاء الجوشن الكبير

- دعاء التوسل

- حديث الكساء

- دعاء يا عدتي

- قراءة دعاء ( الفرج ) الخاص بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف - والذي ورد عقب دعاء العهد في مفاتيح الجنان



12: قراءة الزيارة الثانية من الزيارات الجامعة لأهل البيت ( عليهم السلام ) . ( مفاتيح الجنان ، فصل : الزيارات الجامعة وما يدعى به عقيب الزيارات ) .

- زيارة مولانا أمير المؤمنين علي ( عليه السلام )



13: قراءة سورة القدر 1000 مرة



14: صلاة 100 ركعة ( صلاة خاصة لليلة القدر المباركة تؤدى الركعتين منها كما تؤدى صلاة الهدية دون التعقيبات ) .