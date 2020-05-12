اللواء موسوي: 4 فرق من الخبراء تحقق بحادثة سفينة كنارك

وقال اللواء موسوي في تصريح للصحفيين على هامش مراسم استقبال جثامين شهداء حادثة سفينة كنارك للقوة البحرية للجيش في قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران بعد ظهر اليوم الثلاثاء: ان من يلبس الزي العسكري يعني انه يتطلع للاستشهاد.

واضاف ان: البعض مثلنا يبحث عنها على مدى ثلاثين عاما في الجبال والبحار ولا ينالها، ولكن البعض يختصر هذا الطريق لنيل هذه الدرجة.



وأضاف انه: منذ اللحظة الأولى لوقوع هذا الحادث، تم التخطيط اللازم لإنجاز جميع الأعمال الضرورية، والان تقوم اربع فرق خبراء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والجيش والقوة البحرية بالتحقيق في الأمر منذ لحظة وقوع الحادث.. وعادة ما يكون هذا النوع من العمل معقدا للغاية، وان معرفة اي جزء متعلق بالتكنولوجيا واي جزء متعلق بالبعد البشري امر دقيق للغاية.



وقال القائد العام للجيش إن المهمة الأخرى التي كان ينبغي القيام بها هي التنبؤ بإنقاذ باقي افراد الطاقم، حيث سجلت سفن القوة البحرية حضورها السريع بالمنطقة واستطاعت ان تنقذ 16 شخصا حيث استشهد احد هؤلاء الاشخاص لاحقا فيما بات حال الباقين جيدا كما تم انتشال جثامين الشهداء التي كانت قريبة من مكان الحادث من السفينة الليلة الماضية.



وأكد في النهاية أنه تم العثور على جثث جميع شهداء سفينة كنارك، وقال ان ما يجري القيام به الان هو معرفة سبب الحادث.