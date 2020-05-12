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الثلاثاء 12 أيار 2020 ساعة 21:49

روحاني: التدابير المتبعة لمواجهة كورونا فندت الاحكام المسبقة

روحاني: التدابير المتبعة لمواجهة كورونا فندت الاحكام المسبقة
وأضاف الرئيس روحاني خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بجمع من العلماء ومسؤولي المراكز الأكاديمية والحوزوية في البلاد، أن وباء كورونا ظاهرة جديدة طالت آثارها المجتمعات الإنسانية في أنحاء العالم.

وأكد أن أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقارنة بسائر البلدان في مجال مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره، كان ملحوظا وهناك العديد من الدول التي أشادت بهذا الأداء.
وأردف رئيس الجمهورية أن الإجراءات التي اتخذت على صعيد البلاد في سياق مكافحة فيروس كورونا، أدت إلى بطلان الكثير من التكهنات والأحكام المسبقة حول أداء إيران حكومة وشعبا في هذا الخصوص.

وتابع أن: الغربيين زعموا باطلا بأن ظروف الحظر والضغوط ستؤدي إلى إخضاع الشعب الإيراني وعدم صموده بوجه الصعاب لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا الراهن، لكن ذلك لم يحدث.

وقال الرئيس روحاني إن أداء القطاع الصحي والعلاجي في إيران مقارنة بسائر البلدان كان مميزا في احتواء هذا الفيروس؛ واضاف: نحن لم نواجه أية مشاكل عند سائر القطاعات أيضا، ومنها مراكز الرعاية الصحية وتوفير الخدمات للمعاقين ودور العجزة وأداء المصانع الكبيرة.

وخلص إلى أن الشعب الإيراني قدم عبر تعاونه دورا مهما للغاية في مجال احتواء مرض كورونا وتوفير الأدوات الأساسية المطولبة وتلبية احتياجات الأقسام المختلفة لهذا الغرض.
رقم : 862319
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