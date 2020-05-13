الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 09:27

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط اقتصاديا على الاحتلال

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط اقتصاديا على الاحتلال

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، يوم الثلاثاء، بحث فيها اشتية وبوريل الرد على تهديدات السلطات الإسرائيلية المزمع تشكيلها ضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة وللقانون والقرارات الأممية.
وقال اشتية: "إن الائتلاف السياسي المشكل في كيان الاحتلال هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار فيما بين الأحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار".
وتابع: "يجب أن لا يسمح العالم للاحتلال بالاستمرار بخرق القانون دون حساب، والوقت حان للإنتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها".
ودعا اشتية أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين، تشارك فيه كل القوى الدولية، وتلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في توسط العملية السياسية بانحيازها لحليفتها "اسرائيل".
وقال: "إن خطر الضم لا يكمن فقط بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته، بل يمتد إلى امتهان القانون الدولي والقرارات الأممية وإفشال المنظومة الدولية برمتها".
وتابع: "نريد كسر الأمر الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه، من خلال موقف أوروبي موحد يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الدولي والقيم الأوروبية، ويعيد الأمل والثقة بالعدالة الدولية".
وأطلع اشتية، بوريل على التحركات الفلسطينية على المستوى الدولي لمواجهة المخططات الإسرائيلية التوسعية، مؤكدا أن إعلان الاحتلال عن الضم من شأنه أن يضع نهاية لكل الاتفاقيات بين الطرفين، ولكل الجهود الدولية التي بذلت عبر العقود الثلاثة الماضية من أجل حل الدولتين.
وأشاد اشتية ببيان الاتحاد الأوروبي الواضح والصلب إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم، مشيرا إلى أن هناك إجماع دولي على رفض هذا التهديد.
من جانبه، شدد بوريل على رفض الاتحاد الأوروبي للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء حل الدولتين.
وأكد بوريل أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون له عواقب.
رقم : 862381
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
13 أيار 2020
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
13 أيار 2020
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
13 أيار 2020
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
13 أيار 2020
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
13 أيار 2020
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
12 أيار 2020
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
مشروع ايراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة لفلسطين
12 أيار 2020
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
يوم القدس العالمي هذا العام سيكسر أنوف كل المطبعين
12 أيار 2020
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
هل قالت الولايات المتحدة للسعودية ‘‘كش ملك‘‘؟
12 أيار 2020
القدس، تحرير الإنسانية
القدس، تحرير الإنسانية
12 أيار 2020
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
طهران: ليست هنالك أي مفاوضات مع أميركا
12 أيار 2020
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
11 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن