القضاء الجزائري يأمر بسجن 4 مسؤولين بتهم فساد



وأصدرت محاكم محافظات: غليزان، وعين الدفلى، وتيبازة، قرارات بالسجن المؤقت لكل من عبدالقادر حمراني المدير السابق للحرس البلدي في ولاية عين الدفلى، وإبراهيم قراش رئيس ديوان والي عين الدفلى، إضافة إلى عبدالقادر بختي رئيس الإدارة المحلية بمحافظة تيبازة، وعبد القادر لالو رئيس ديوان والي غليزان.

وتم وضع 27 مسؤولًا تنفيذيًا سابقًا وحاليًا رهن الرقابة القضائية لصلاتهم بالتحقيقات في ملفات الفساد ذاتها، وسط توقعات بجر التحقيقات للمزيد من الأسماء في الإدارات المحلية.

وقالت مراجع متطابقة إن ملفات الفساد المذكورة تتصل بتلاعبات طالت تسيير ملفات عقار، وصفقات عامة إبان عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.