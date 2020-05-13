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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 09:48

مجلس الامن يدرس قرار جديد حول "الهدنة العالمية"

مجلس الامن يدرس قرار جديد حول "الهدنة العالمية"

وسيحل مشروع القرار الجديد مكان مسودة سابقة مماثلة كانت قد أعدتها تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة.
وتم تقديم الاقتراح الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد خلف أبواب مغلقة ودعت إليه إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.
ويركز مشروع القرار الجديد على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لتمكين الدول المتحاربة الفرصة للتصدي لوباء فيروس كورونا.
وكانت الولايات المتحدة قامت بعرقلة التصويت الأسبوع الماضي على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في العالم من أجل التفرغ لمكافحة وباء كوفيد-19، بعد ساعات من موافقتها على النص.
وفاجأت البعثة الأمريكية ممثلي الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن بإعلانها أن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم المسودة المطروحة حاليا".
وقال دبلوماسيون إن اللغة التي استخدمت في مشروع القرار لوصف منظمة الصحة العالمية التي تعارضها واشنطن، هي سبب عرقلة الولايات المتحدة للتصويت.
وهددت واشنطن حينها باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا وردت أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية، بينما لوحت بكين بالفيتو إذا لم يرد ذكر هذه المنظمة الدولية.
وشنت الولايات المتحدة هجوما ضد منظمة الصحة العالمية وحرمتها من الأموال الأمريكية، وتدعو إدارة ترامب إلى إنشاء هيكلية عالمية للرعاية الصحية بديلة عن المنظمة الحالية، التي يتهمها الجانب الأمريكي بالفشل في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
رقم : 862388
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