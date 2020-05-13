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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 09:51

امريكا تسجل ارقام وفيات قياسية

امريكا تسجل ارقام وفيات قياسية

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز المتخصصة في إحصائيات كورونا في الولايات المتحدة عن 1894 وفاة على الأراضي الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كانت الولايات المتحدة أقل حصيلة في عدد الوفيات منذ شهر مارس/آذار الماضي خلال اليومين الماضيين، حيث أحصت 830 وفاة يوم الاثنين، و 776 وفاة يوم الأحد.
وتخطى إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاجز 82 ألف حالة وفاة، بينما وصلت الإصابات إلى مليون و369 ألف إصابة.
كان باحثون في جامعة واشنطن قالوا يوم الثلاثاء، إنهم يتوقعوا وفاة أكثر من 147 ألف أمريكي بسبب فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل أغسطس/آب المقبل بزيادة حوالي 10 آلاف عن التوقعات السابقة مع تخفيف القيود للحد من الوباء.
وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 291 ألف شخص على مستوى العالم، بينما أصيب 4 ملايين و259 ألف شخص حتى الآن، تعافى منهم ما يقارب مليون ونصف المليون شخص.
رقم : 862391
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