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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 09:52

تسيير اول رحلة جوية من ايران الى طاجيكستان بعد تفشي كورونا

تسيير اول رحلة جوية من ايران الى طاجيكستان بعد تفشي كورونا

وقال جعفري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الثلاثاء، ان هذه الرحلة الجوية نقلت 60 مسافرا من مطار مشهد الى طاجيكستان.
واضاف، انه تم كذلك مع هذه الرحلة ارسال 3.5 طن من المساعدات الصحية والطبية من محافظة خراسان الرضوية الى طاجيكستان.
واوضح مدير العلاقات العامة في مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي بان الرحلات الجوية الخارجية لمطار مشهد كانت قد الغيت قبل اكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.
يذكر ان مطار مشهد يعد ثاني مطار في البلاد بعد مطار "مهرآباد" بطهران من حيث عدد الرحلات الجوية في الحالات الطبيعية حيث تجري من خلالها 180 رحلة يوميا كمعدل في الايام العادية و 250 رحلة في الذروة.
ويجري نقل 40 الف مسافر دخولا وخروجا من مطار مشهد كمعدل في الايام العادية.
رقم : 862392
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