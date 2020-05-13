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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 09:57

السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟

السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟

يرى خبراء في الاقتصاد والشؤون الدولية، ان البدائل المالية السعودية قد تم استنزافها مقابل الحماية الامريكية ضمن عقود صفقات اسلحة ودعم الحروب وانخفاض اسعار النفط، مشيرين الى ان خوض حرب اليمن لوحدها وصلت كلفتها شهرياً 230 مليون دولار، ما يعني 8 مليارات دولار خلال سنوات الحرب.
كما رأوا ان القرارات الفاشلة التي اتخذها ولي العهد السعودي اوصل الامبراطورية السعودية الى حافة الانهيار، وبدأت علائمه تظهر على السطح وبات يهدد بانهيار سياسي كبير داخل المملكة، خاصة انه بعد عملية الريتز اشترى قارباً بـ350 مليون دولار، ولوحات فنية كلفته 450 مليون دولار.
ولفتوا الى ان بن سلمان تلاعب بمصير البلد، باعتبار ان أمن السعودية هو أمن اقتصادي ومالي، لانها تعتمد بنسبة 90% على عوائد النفط، وان ما تقوم به الحكومة السعودية الان من رفع الضرائب لاشي امام العجز والوهن الكبير الذي تعانيه، في وقت كانت تتحكم باقتصاد نفط العالم، وشددوا على ان المملكة بحاجة الى 120 مليار دولار للموازنة، فمن أين ستأتي المملكة بهذ المبالغ؟
واعتبروا ان السعودية تعيش حالة ضعف ووهن، كما سينعكس ضعف الولايات المتحدة الامريكية وهذه الازمة الاقتصادية بسبب كارثة كورونا، على كل اعضاء الدول المتحالفة معها ومنها السعودية وعلى قدرة امريكا على حمايتها، الامر الذي سيؤدي الى تغيير العلاقات الدولية والموازين في العالم.
وعدوا ان السعودية امام خيارات صعبة، اولا يجب عليها خفض انتاج النفط ووقف النزف الخارجي والحروب وضرورة التصالح مع الجيران.
في المقابل يرى محللون سياسيون، ان هناك اشارات تدل على بدايات انهيار حكم بني سعود، وان بداية هذه الاشارات هو الانهيار الاقتصادي حتى قبل تفشي فيروس كورونا.
وقالوا، لسوء حظ السعودية فان جائحة الوباء تسارع بانهيارها، وهذا ما تجلى في خسارة المملكة نصف مداخلها الضريبية التي تمثل تقريباً 70 بالمئة من الانفاق العام، اضافة الى العجز المالي في الميزانية بحوالي 112 مليار دولار حسب ما تقوله المؤسسة المالية السعودية، واكدوا ان الهبوط المستمر في اسعار النفط والخلل السياسي داخل العائلة الحاكمة، انما هي مؤشرات على نهاية ما سماه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منظومة خطته الاقتصادية 2030.
رقم : 862394
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