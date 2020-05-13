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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 13:45
حماس: الاحتلال يستغل الانشغال العالمي بكورونا لتصعيد الاستيطان
وأضاف أن سلطات الاحتلال تستغل الانشغال العالمي بجائحة كورونا لتصعيد خطواتها الاستيطانية، وتمرير عدوانها بالاستيلاء على مقدسات الأمة في القدس والخليل.
رقم :
862453
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