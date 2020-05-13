حماس: الاحتلال يستغل الانشغال العالمي بكورونا لتصعيد الاستيطان

القدس (اسلام تايمز) -قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن اصدار ما يسمى بالإدارة المدنية لجيش الاحتلال قرار بالاستيلاء على مناطق ملاصقة للحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، استفزاز لمشاعر كل الأمة، واستهتار بكل الأعراف الإنسانية.