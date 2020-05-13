شبان فلسطينيون يطردون مستوطنين اقتحموا قرية شرقي رام الله



وأفاد مراسل "صفا" بأن مجموعة من الشبان طردوا مستوطنين إسرائيليين اقتحموا قرية بيتين شرقي رام الله، بعد أن اقتحموها وخطوا عبارات تهديد على جدران منازل فيها.