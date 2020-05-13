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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 13:46

اعتقال 16 فلسطينيا في الضفة

اعتقال 16 فلسطينيا في الضفة

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين على الأقل من بلدة يعبد قضاء جنين، حيث تواصل عمليات مداهمة للمنازل واستجواب واعتقال للمواطنين حتى هذه الساعة وهم: نظمي محمود أبو بكر (21 عاماً)، وشقيقه محمد (18 عاماً)، وأحمد جواد أبو بكر (24 عاماً)، ومحمد شريف أبو بكر (23 عاماً)، ونور حسن عمارنه، ومهدي عمارنه، وشرف محمد أبو بكر، وشقيقه سيف.
فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من الخليل وهم: أنس أيمن الحلقاوي من مخيم الفوار، وأيمن خليل أبو ماريا (22عاماً) من بلدة بيت أمر، وعلاء حسن مرار (28 عاماً)، وهو أسير سابق.
ومن بلدة بيت فوريك قضاء نابلس اعتقل الاحتلال الشاب حسن نصاصرة، وهو نجل الأسير عاهد نصاصرة المحكوم بالسّجن لمدة (32) عاماً، قضى منها (17) عاماً في سجون الاحتلال.
فيما جرى اعتقال لثلاثة فتية من بيت لحم تبلغ أعمارهم الـ(16) وهم: أنس خالد مسالمة، وبشار خضر شحدة، ولؤي علي شحدة.
يُضاف إلى المعتقلين الشاب محمد وليد قطاش من مخيم عقبة جبر في أريحا.
وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر وليد خزيمية من بلدة قباطية قضاء جنين، وأفرجت عنه لاحقاً، ومن بلدة العيساوية في القدس اعتقلت يوسف فريد عبيد، ومحمد أيمن عبيد، جرى الإفراج عنهما لاحقاً.
رقم : 862455
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