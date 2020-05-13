تعاون كندي صيني لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا



وطُوّر لقاح باسم Ad5-nCoV، والذي قد يثبت فعاليته ضد "كوفيد 19"، من قبل شركة CanSino Biologics الصينية بالتعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، وهو جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية. وبالفعل، تمت الموافقة عليه للمرحلة الأولى من التجارب السريرية في الصين في منتصف مارس، ومن المتوقع الآن اختباره في كندا أيضا.

وأعلنت NRC، وهي وكالة الأبحاث والتطوير الرائدة في الحكومة الكندية، أنها ستتعاون مع CanSino من أجل "تطوير المعالجة الحيوية والتطوير السريري" للقاح المحتمل. ويبدو أن التطعيم على وشك أن يصبح أول ما يدخل المرحلة الثانية من التجارب على البشر، ما يعني أنه قد اعتبر آمنا بشكل عام لبدء تقييم فعاليته ضد الفيروس.

وسيكون دور كندا في الغالب بمثابة تصنيع الجرعات لاستخدامها في الاختبارات البشرية وإعطائها للمرضى - إذا تمت الموافقة على الاستخدام الطارئ.

وفي حديثه مع "غلوب" و"ميل"، قال رومان زومسكي، نائب رئيس علوم الحياة في NRC: "سنقوم بتقييمه من أجل السلامة والفعالية في كندا، كما هو الحال بالفعل في الصين، وستصبح كندا الآن جزءا من قصة المتسابق".

ويعد اللقاح في الأساس عبارة عن فيروسات غدية معدلة وراثيا، يحمل بروتين "سبايك" خاص بـ "كوفيد 19"، لمساعدة جسم الإنسان على الاستعداد لتحديد المرض وتدميره. وطورته الشركة الصينية باستخدام خط خلية HEK293 - إنجاز NRC المرخص له من كندا لتطوير لقاح ضد الإيبولا، والذي تمت الموافقة عليه لاستخدامه من قبل بكين في عام 2017. والآن، يتيح التعاون بين العلماء الصينيين والكنديين لـ NRC "بتوسيع نطاق عملية الإنتاج للقاح المحتمل".

وكشف سكوت هالبيرين، مدير المركز الكندي للقاحات (CCfV) بجامعة Dalhousie، أن حقوق الملكية الخاصة باللقاح ستظل في أيدي الصينيين، ولكن مشاركة NRC ستضمن حصول كندا على إمداداتها المحلية المضمونة.

ولم يُعلن عن الموعد المحدد لبدء المرحلة الكندية من التجارب، ويجب أيضا الموافقة عليها أولا من قبل المؤسسة الفدرالية للصحة الكندية. ومع ذلك، قالت Ottawa في أواخر مارس إنها خصصت 44 مليون دولار لتحديث منشآت NRC في مونتريال، لضمان أن الموقع جاهز "للمعالجة الحيوية للقاحات المرشحة المحتملة حال توافرها".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، دخل اللقاح المرشح مرحلته التجريبية الثانية في الصين في أواخر أبريل، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى عادة حتى ديسمبر. ويعتقد هالبيرين أن اختبار المرحلة الثالثة في كندا يمكن أن يبدأ في وقت مبكر في سبتمبر.