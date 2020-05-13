موسكو: واشنطن تحاول فرض قواعدها بالضغط على بلدان معينة



وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون عبر الفيديو:""علينا أن نعترف أنه حتى أثناء انتشار الوباء، لا يتوقف زملاؤنا الأمريكيون وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم للنظام المستقبلي ، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد".

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة هي التي اخترعت هذه القواعد، مضيفا أنه في الوقت نفسه تقوم بزيادة الضغط على الدول التى تتبع سياسة خارجية مستقلة.

وقال الوزير الروسي: "في الوقت نفسه، يتزايد الضغط على الدول التي تنتهج مسارا مستقلا في السياسة الخارجية. تنطلق اتهامات لا أساس لها ضد الصين الشعبية وروسيا، ويتم تجاهل دعوات إيقاف العقوبات الأحادية أثناء مكافحة فيروس كورونا، العقوبات التي تعوق الإمدادات الإنسانية من الأدوية والمعدات والأغذية".